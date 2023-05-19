В России объявили в розыск прокурора Гаагского суда, выдавшего ордер на арест Путина

МВД РФ объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина.
В базе розыска МВД РФ появилась информация о розыске прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Его обвиняют в "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности" и в "подготовке к нападению на пользующегося международной защитой представителя иностранного государства с целью усложнения международных отношений".
Напомним, 17 марта МКС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львов-Беловой за незаконное перемещение и депортацию детей из Украины и оккупированных территорий в Россию во время войны.
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