В России объявили в розыск Сергея Пашинского и Андрея Дещицу: в чем их обвиняет пропаганда РФ

Российская пропаганда обвиняет их в убийствах на Донбассе.

В России объявили в розыск бывших и. о. главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского и и. о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу. Их в стране-террористке обвиняют в принятии решений по проведению антитеррористической операции на Донбассе в 2014-16 годах.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Пашинский Сергей Владимирович разыскивается по статье УК", – говорится в базе российского ведомства.

В то же время по какой статье ведется розыск, в базе не указано. Аналогичная карточка значится в базе на Андрея Дещицу.

Пропагандисты пишут, что в начале ноября российские следователи выдвинули заочные обвинения ряду представителей украинского руководства, в частности Пашинскому и Дещице.

Напомним, что Путину могут быть предъявлены новые обвинения в военных преступлениях после того, как в новом отчете выяснилось, что Россия готовилась к воровству продовольствия из Украины за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения.

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