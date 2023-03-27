В России очередной самолет не долетел до места назначения: что произошло

В России, 26 марта, самолет вынужден был прервать полет и пригласить на экстренную посадку.

Об этом сообщают РосСМИ.

Отмечается, что борт авиакомпании "Азимут" не смог долететь до Москвы из Нижнего Новгорода. Самолет подал сигнал опасности на высоте немногим более 3000 метров над городом.

"Лайнер сразу начал разворачиваться, чтобы вернуться в аэропорт вылета. Всего Sukhoi Superjet 100 провел в полете около 20 минут и благополучно приземлился. Официально сообщили, что самолет авиакомпании "Азимут" летел без пассажиров, на борту было всего пять членов экипажа. авиаинцидента не сообщаются", — говорится в сообщении.

На SSJ100 ставят только ранее выпущенные двигатели, потому что компания PowerJet прекратила их выпуск после вторжения в Украину. В настоящее время в России работают над созданием двигателя, который предполагается ставить на Superjet New, что должно стать импортозамещенной модификацией Superjet 100.

Ранее стало известно, что в России потерпел крушение очередной вертолет, на борту которого находились 5 человек. Известно, что 4 из них пострадали, один человек погиб.

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