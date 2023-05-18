В России офицер ЧФ изнасиловал школьницу и пытался убить камнем по голове (фото)

Девушка с многочисленными травмами была доставлена в больницу, где наложили 27 швов.

В российском городе Балтийск в Калининградской области 24-летний офицер Черноморского флота РФ изнасиловал девушку, с которой познакомился в ночном клубе, а когда она пригрозила всем рассказать, пытался ее убить.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Сообщается работница ЖЭКа начала утром в безлюдном месте женские стоны. Она пошла на звук и увидела, как мужчина бьет девушку камнем.

Женщина сразу же вызвала полицию. Насильник пытался скрыться, но его поймали местные жители. Вместо своего возраста мужчина называл трехзначные цифры и говорил, что познакомился с девушкой после уроков истории.

Девушка с многочисленными травмами была доставлена в больницу, где наложили 27 швов.

Позже выяснилось, что насильником оказался уроженец Вологодской области Константин Чистяков, который с октября 2021 служит по контракту на фрегате Черноморского флота "Адмирал Григорьевич", который несколько дней назад пришвартовался в Балтийске.

Константин Чистяков / Фото: Цензор.нет

Украинский блоггер Денис Казанский отреагировал на это событие комментарием.

"Россияне с пеной у рта доказывают, что в Буче, Изюме, Херсоне и других оккупированных территориях "их мальчики" так же вести себя не могли, никого не насиловали, не убивали, и все это фейки и клевета.

Но этим мерзавцам вообще все равно, кого насиловать и убивать. Хоть украинцев, хоть россиян. Российский военный – это урод, садист, детоубийца. Когда они массово вернутся с фронта, российское общество должно еще убедиться в этом на своей шкуре", — пишет Казанский.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском городе Гринвилл (штат Южная Каролина) арестовали бывшую учительницу, обвиняемую в неоднократных изнасилованиях ученика.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Москве ученик изнасиловал четвероклассника, а руководство школы пыталось скрыть инцидент.

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