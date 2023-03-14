В России официально запретили оскорблять вояков: можно сесть за решетку на 15 лет

В РФ запретили оскорблять и "дискредитировать" оккупантов. За это даже можно будет попасть в тюрьму.

В России приняли изменения в закон, согласно которым за "дискредитацию" российских военных, которые воюют в Украине, можно попасть за решетку на 15 лет.

Об этом говорится на сайте Госдумы РФ.

"Принят закон о запрещении дискредитации и клеветы в отношении участников специальной военной операции (войны – ред.). Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое – до 15 лет лишения свободы", — заявил руководитель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс РФ, нормы об ответственности "за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ", будут также распространены на "добровольческие формирования, организации или физических лиц, способствующих в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы".

В частности, наказание за "дискредитацию военных" возрастет с 3 до 5 лет, за "повторную дискредитацию, повлекшую опасные последствия" — с 5 до 7 лет лишения свободы. Максимальный срок за решеткой также увеличили до 15 лет, а штрафы – до 5 млн рублей.

За "дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, выполняющих задачи для ВС РФ" установили штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц (от 24 тысяч до 245 тысяч гривен).

Уголовное наказание наступает в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение 1 года.

Напомним, для российских войск, действующих на Донецком направлении, также были установлены ограничения. Хотя в этом случае речь идет о лимите использования боеприпасов, ведь оккупанты испытывают их нехватку.

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