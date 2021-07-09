В России огонь лесного пожара перекинулся на дома, автобусы едут сквозь пламя: видео

В Челябинской области эвакуируют людей из населенных пунктов, до которых приблизился огонь, пламя охватило уже более 60 домов.

Катастрофический лесной пожар, охвативший территорию трех районов Челябинской области (РФ), в пятницу, 9 июля, дошел до населенного пункта Джабик. Здесь загорелось 63 дома, из которых 40 — жилые. Жителей срочно эвакуируют, для тушения огня привлечена авиация. Об этом сообщают на сайте 74.ru.

Как сообщают в экстренных службах, огонь лесного пожара, который не удается обуздать спасателям, подошел к двум населенным пунктам, где проживает более двух тысяч жителей. Людей срочно эвакуируют из кольца пламени на автобусах, которые едут прямо сквозь огонь, пылающий у дороги. В поселках горят целые улицы. Шквалистый ветер еще больше разносит огонь.

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На месте стихии работают более 300 спасателей и 70 единиц техники. К ликвидации пожара привлечена авиацию — в частности, самолет ИЛ-74 МЧС России.

По данным авиаразведки, площадь возгорания составляет 4800 гектаров. Ситуацию с тушением усложняет резкое изменение направления ветра.

В соцсетях публикуют видео с места разгула огненной стихии.

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