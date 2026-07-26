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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России ограничили работу аэропортов из-за масштабной атаки дронов

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют самолеты только после согласования с соответствующими органами. Аэропорты Ярославля и Калуги полностью прекратили работу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Внуково

Внуково / © Associated Press

В России в ночь на 26 июля ввели масштабные ограничения на полеты гражданской авиации на фоне сообщений об атаке беспилотников .

В частности, московские аэропорты Внуково и Шереметьево могут принимать и отправлять рейсы только по отдельному согласованию с соответствующими органами. В то же время, воздушные гавани Ярославля и Калуги закрыты полностью.

Мониторинговые каналы утверждают, что в воздушном пространстве России и над временно оккупированными украинскими территориями якобы находятся около 280 ударных беспилотников.

Официального подтверждения информации о количестве дронов пока нет. Пассажирам советуют проверять статус рейсов перед выездом в аэропорты.

Напомним, что ранее в Крыму раздались взрывы и стрельба : сообщают об атаке беспилотников

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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