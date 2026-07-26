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В России ограничили работу аэропортов из-за масштабной атаки дронов
Московские аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют самолеты только после согласования с соответствующими органами. Аэропорты Ярославля и Калуги полностью прекратили работу.
В России в ночь на 26 июля ввели масштабные ограничения на полеты гражданской авиации на фоне сообщений об атаке беспилотников .
В частности, московские аэропорты Внуково и Шереметьево могут принимать и отправлять рейсы только по отдельному согласованию с соответствующими органами. В то же время, воздушные гавани Ярославля и Калуги закрыты полностью.
Мониторинговые каналы утверждают, что в воздушном пространстве России и над временно оккупированными украинскими территориями якобы находятся около 280 ударных беспилотников.
Официального подтверждения информации о количестве дронов пока нет. Пассажирам советуют проверять статус рейсов перед выездом в аэропорты.
Напомним, что ранее в Крыму раздались взрывы и стрельба : сообщают об атаке беспилотников