В России ограничили работу аэропортов из-за масштабной атаки дронов

Внуково / © Associated Press

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В России в ночь на 26 июля ввели масштабные ограничения на полеты гражданской авиации на фоне сообщений об атаке беспилотников .

В частности, московские аэропорты Внуково и Шереметьево могут принимать и отправлять рейсы только по отдельному согласованию с соответствующими органами. В то же время, воздушные гавани Ярославля и Калуги закрыты полностью.

Мониторинговые каналы утверждают, что в воздушном пространстве России и над временно оккупированными украинскими территориями якобы находятся около 280 ударных беспилотников.

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Официального подтверждения информации о количестве дронов пока нет. Пассажирам советуют проверять статус рейсов перед выездом в аэропорты.

Напомним, что ранее в Крыму раздались взрывы и стрельба : сообщают об атаке беспилотников

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