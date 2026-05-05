Москва

В России в ночь на 5 мая в нескольких городах возникли сбои в работе инфраструктуры на фоне сообщений об угрозе атак беспилотников .

Как сообщили в Росавиации, в аэропортах Оренбурга, Уфы и Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Причины официально не уточняются, однако такие меры обычно вводятся из-за риска воздушных атак.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили летящий в направлении российской столицы беспилотник. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Кроме того, в Санкт-Петербурге пользователи сообщают об исчезновении мобильного Интернета. Официальных объяснений причин перебоев пока нет.

На фоне этих событий российские регионы периодически вводят ограничения в работе транспорта и связи, что может свидетельствовать о повышенных мерах безопасности.

Парад в Москве на 9 мая: последние новости

Напомним, что нынешнее празднование 9 мая в Москве состоится в значительно сокращенном формате из-за неспособности Кремля гарантировать безопасность собственной столицы. По оценкам западных экспертов отсутствие тяжелой техники и многих подразделений на параде является публичным признанием истощения российских ресурсов и эффективности украинских ударов.

Кроме военных трудностей, Россия сталкивается с серьезным экономическим давлением: из-за атак на НПЗ существенно упала добыча нефти, а условия для экспорта и импорта постоянно ухудшаются.

Ситуация на фронте, где оккупанты понесут огромные потери, уже привела к падению рейтинга Путина к самому низкому показателю за последние семь лет. Российские власти фактически признали неспособность защитить центр страны, а прежняя демонстрация военного могущества уступила место вынужденной экономии сил и средств.

