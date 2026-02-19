В России огуречный кризис, ограничение на покупку "в одни руки"

В России цены на огреки бьют рекорды / © Associated Press

В России огурцы продаются в 2—3 раза дороже среднего уровня. В некоторых супермаркетах огурцы уже стоят больше импортных бананов, и магазины были вынуждены ввести лимиты на количество товара, который может приобрести один покупатель.

Об этом пишет издание Reuters.

Только за два месяца, с декабря по февраль, стоимость огурцов в среднем по стране удвоилась и превысила 300 рублей за килограмм.

Одна из самых тиражированных газет России даже раздала читателям семена огурцов, чтобы они могли выращивать овощи дома самостоятельно.

Российские политики попытались успокоить население, заявив, что цены снизятся. Даже было предложено правительству ввести ограничения на торговую наценку для розничных сетей на базовые продукты питания. Антимонопольная служба России направила производителям и ритейлерам запросы с требованием объяснить причины повышения цен.

«Огуречный кризис» — не изолированное явление. С начала 2025 года общий уровень потребительских цен в России вырос на 2,1% — частично из-за повышения НДС, вступившего в силу с 1 января. Центральный банк России прогнозирует годовую инфляцию на уровне до 5,5% в 2026 году», — отмечают журналисты.

Все эти ценовые скачки сказываются и на кошельках россиян, и на уровне инфляции в стране. Также россияне жалуются на рост коммунальных платежей, цены на топливо, продукты питания и цены в ресторанах.

Что с экономикой России — последние новости

Российская экономика входит в самый трудный период с начала полномасштабной войны. За последний год доходы от нефти и газа упали на 22%.

Рост военных расходов больше не стимулирует экономику, а бюджетный дефицит приближается к 3% ВВП — небольшая цифра по европейским меркам, но серьезная из-за отсутствия иностранных инвестиций и кредитов.

Санкции Запада также играют свою роль, невзирая на усилия России найти новых покупателей.

Китай, Индия и Турция в меньшей степени увеличили свои закупки после вторжения в Украину, поскольку экспорт в Европу резко сократился. Однако по состоянию на 2026 год их совокупный бизнес бледнеет по сравнению с тем, сколько вводивших санкции страны покупали накануне войны.

Исаак Леви, политический аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха, сказал: «Доходы России от экспорта ископаемого топлива 2025 года были на 13% ниже довоенного уровня, что было вызвано более жесткими санкциями, ударами беспилотников Украины по энергетической инфраструктуре, борьбой за экспорт и борьбу за экспорт. Это давление неукоснительно истощает доходы, на которые Москва полагается».

Еще до введения новых санкций российская экономика шла к рецессии. Центральный банк был вынужден повысить процентные ставки до рекордно высоких показателей более 20%, чтобы сдержать безумную инфляцию после первых трех лет войны с огромными военными расходами.

Высокие процентные ставки, которые сейчас снизились до 16%, начали сдерживать инфляцию, но поглощали прибыль компаний и денежные резервы. В результате инвестиции остановились, производство в некоторых секторах резко сократилось, а неплатежи резко выросли по всей экономике.

Экономисты говорят, что массовое расширение корпоративного кредитования Россией в течение первых трех лет войны в сочетании с длительным периодом высоких процентных ставок привело к глубоким проблемам в банковской системе.

Россия также в значительной степени полагалась на обложение своих крупнейших энергетических гигантов для финансирования своей военной машины. Но в этом месяце Путин расширил налоговые льготы для двух крупнейших энергетических гигантов России, «Газпрома» и «Роснефти», столкнувшихся с возрастающим финансовым давлением.

И самое главное — экономические проблемы России начинают проникать в широкие круги населения. Несмотря на репрессивную систему, общественное недовольство в России растет. По данным социологов, количество россиян, сообщающих об ухудшении своего благосостояния, втрое превышает чувствующих улучшение.