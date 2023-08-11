В России охранники колонии ездят повозкой, запряженной заключенными: что произошло (видео)

В Приморском крае – режим ЧС из-за сильного паводка, но в этих условиях охранники Уссурийской колонии изобрели для себя новый способ передвижения.

Охранники колонии в российском Уссурийске передвигаются повозкой, запряженной заключенными, после того как из-за непогоды затопило регион Приморья.

Об этом свидетельствует видеозапись, которую распространяют российские Telegram-каналы.

Приморский край РФ идет под воду из-за тайфуна Khanun и сильных ливней. В регионе разрушены дороги, закрыты пункты пропуска через границу, люди передвигаются по улицам на лодках и спасаются на крышах домов.

Однако в Уссурийске охранники местной колонии нашли выход из ситуации: они запрягли в повозки заключенных и так передвигаются по затопленным водой улицам, чтобы не намочить ноги.

Позже средства массовой пропаганды сообщили, что Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку в Уссурийске по факту использования заключенных в качестве "запряженных лошадей". Сотрудникам колонии грозит дисциплинарная ответственность и возможное увольнение из пенитенциарной системы.

В затопленном Приморье охранники колонии передвигаются повозкой, запряженной заключенными

Добавим, из-за наводнения в семи муниципалитетах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации. В одном из сел тонет приют для животных, в котором живут более 700 собак. Также известно об исчезновении двоих детей 10 и 12 лет, которые могли утонуть в потоке паводковых вод.

Паводок в Приморском крае РФ/Скриншот

Паводок в Приморском крае РФ/Скриншот

Напомним, в то же время в Норвегии мощный шторм "Ганс" повлек за собой серьезные разрушения инфраструктуры, в частности разрушил плотину. Пришлось эвакуировать тысячи людей.

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