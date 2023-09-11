В России оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены

В России 36-летний оккупант вернулся с войны против Украины и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.

Об этом пишут российские правозащитники.

Инцидент произошел в одном из сел Орловской области еще в марте 2023 года, однако стало известно после приговора российского суда. По данным правозащитной организации, оккупант был контрактником и воевал против Украины с августа по ноябрь 2022 года. После возвращения с войны он начал употреблять алкоголь и издеваться над членами своей семьи.

В марте 2023 года оккупант, будучи нетрезвым, ударил 10-летнюю падчерицу и начал ее насиловать. Это увидела мать девочки и бросилась защищать ребенка.

На суде захватчик вину признал. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области к 12 годам приговорили солдата РФ, который пытал человека, чтобы "выбить" данные об ВСУ.

Также в Харьковской области во время оккупации трое россиян жестоко изнасиловали молодую девушку. Они похитили ее из дома, посадили в БТР и совершили групповое сексуальное насилие.

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