В России олигархи обсуждают возможность физического устранения Путина – разведка

Санкции, наложенные на РФ и конкретных бизнесменов из-за войны войны в Украине, больно ударили по состоянию российских миллиардеров.

Отдельные российские олигархи обсуждают возможность физического устранения президента России Владимира Путина.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"В Москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича. Во время встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина. Санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны в Украине, больно ударили по состоянию" – говорится в сообщении.

Также говорилось, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока.

"Но это усложняется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает "ненадежными". Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к самым радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического "устранение Путина", — отметили в разведке.

Петр Авен: российский политик и бизнесмен. Президент ОАО Акционерный Коммерческий Банк "Альфа-Банк". По версии Forbes, в 2021 году занял 30-е место в списке 200 самых богатых бизнесменов России, обладая личным состоянием в $5,3 млрд.

Александр Машкевич: казахстанский миллиардер, родом из Кыргызстана, гражданин Канады, проживает в Тель-Авиве. По версии Forbes, в 2016 году его состояние составляло $1,5 млрд.

Напомним, Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение по переводу контрактов с европейскими странами в рубли.

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