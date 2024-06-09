В России опубликовали карту стран, которые Путин мог бы вооружить, чтобы ударить "по врагам"

Российская пропагандистка Скабеева также в очередной раз прибегла к ядерному шантажу в отношении стран Запада.

На российском телевидении показали карту стран, которые президент РФ Владимир Путин мог бы вооружить для того, чтобы они атаковали "чувствительные объекты" на территории стран Запада. Такие угрозы он выразил в контексте того, что страны НАТО передали Украине ракеты большой дальности, а союзники дали разрешение атаковать цели на территории России.

Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщило издание Newsweek.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире своей телепрограммы заявила, что Москва могла бы "начать поставлять такие же высокоточные ракеты большой дальности, только лучшего качества, потому что они российские, тем странам, которые желают ударить по нашим врагам".

Выделив несколько стран на карте, Скабеева предположила, что Москва может отправить ракеты йеменским повстанцам-хуситам и нескольким другим странам.

"На карте не только Каракас и Куба, куда мы могли бы отправить ракеты, но и повстанцы-хусы в Йемене и Северная Корея", — сказала она.

Карта стран, которые Россия может вооружить для ударов по Западу / Фото: скриншот с видео

Скабеева также в очередной раз прибегла к ядерному шантажу в отношении стран Запада.

"Другой вариант – классический и традиционный, а именно ядерный удар. У нас нет другого выхода, если безопасность нашей страны находится под угрозой. Мы будем вынуждены запустить ядерную ракету”, – пригрозила она.

Как в Кремле угрожали странам Запада

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Кремль "рассмотрит" возможность отправки оружия российскогоу производства другим странам в ответ на действия Запада.

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“Если они считают возможным доставлять такое оружие в зону боевых действий, чтобы наносить удары по нашей территории и создавать нам проблемы, почему мы не имеем права поставлять такое же оружие в некоторые регионы мира, где они могут использовать для нанесения ударов по чувствительным объектам стран, которые делают это с Россией?" – сказал Путин во время ежегодного Международного экономического форума страны в Санкт-Петербурге.

"Давайте заставим США и их союзников ощутить прямое влияние использования российского оружия третьими сторонами", — подхватил эту угрозу заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Это может быть кто-либо, кто считает "страну янки" своим врагом, независимо от его политических убеждений или международного признания", — добавил он в комментариях российскому государственному информационному агентству ТАСС.

Напомним, российская военно-морская группа, состоящая из трех кораблей и атомной подводной лодки, посетит Кубу на следующей неделе.

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