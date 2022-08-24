В России оштрафовали военного пенсионера, рассказывавшего об ошибках "спецоперации"

В России на 3 млн рублей оштрафован военный пенсионер.

Мужчина в социальных сетях публично указывал Минобороны РФ на ошибки "спецоперации".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По данным суда, мужчина в социальных сетях с марта критиковал российскую армию и публично оскорблял российских оккупантов. Также россиянин рассказывал об ошибках "спецоперации".

Во время суда мужчина признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Суд признал его виновным и оштрафовал на 3 млн рублей.

Напомним, российские оккупанты 24 августа ракетами обстреляли станцию Чаплино в Днепропетровской области.

Президент Владимир Зеленский во время заседания ООН сообщил, что россияне убили по меньшей мере 15 человек, еще 50 получили травмы.

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