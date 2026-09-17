В России остановили сразу два НПЗ после ударов Украины: Reuters сообщает о новых проблемах с горючим

Пожар на НПЗ РФ

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Два нефтеперерабатывающих завода российской компании «Роснефть» в Сызрани и Саратове прекратили переработку нефти после произошедших в сентябре украинских атак.

Об этом сообщили источники, осведомленные с ситуацией.

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На этой неделе Россия и Украина продолжили наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о договоренности прекратить такие атаки.

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По оценке Reuters, остановка нефтеперерабатывающих мощностей может усугубить проблемы России с дефицитом горючего. На фоне перебоев страна уже ограничила экспорт бензина, дизельного и авиационного горючего.

По словам источников, атака беспилотников повредила несколько объектов Сызранского НПЗ. Среди них — основная установка дистилляции сырой нефти CDU-6, способная перерабатывать 17 100 метрических тонн нефти в сутки. Это около 71% от общей мощности предприятия.

Собеседники Reuters отметили, что для возобновления работы завода может потребоваться минимум месяц.

В то же время, вторая установка первичной переработки нефти на Сызранском НПЗ — CDU-5 мощностью 7 100 тонн в сутки, или около 29% общей мощности — уже находилась на ремонте после предварительной атаки дронов в июле. Новый удар произошел 15 сентября.

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Саратовский НПЗ, в свою очередь, прекратил переработку нефти 11 сентября после очередной атаки беспилотников. По словам источников, еще 8 сентября предприятие останавливало работу из-за повреждений оборудования и пожара, вызванных предварительным ударом дрона. Тогда завод готовился возобновить переработку 10-11 сентября.

Отдельные представители отрасли рассказали, что в течение 2024 года Сызранский НПЗ переработал 4,3 млн. тонн нефти. За этот период предприятие произвело 0,8 млн. тонн бензина, 1,5 млн. тонн дизельного горючего и 0,7 млн. тонн мазута.

Саратовский НПЗ в 2024 году переработал 5,8 млн. тонн нефти. Объемы производства составили 1,2 млн. тонн бензина, 1,9 млн. тонн дизельного горючего и 1,0 млн. тонн мазута.

Ранее сообщалось, что посол США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что украинские удары по российским энергетическим объектам сокращают предложение на мировом рынке и оказывают давление на цены на нефть и дизельное топливо.

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Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что снова просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по российским предприятиям по производству дизельного топлива и нефтеперерабатывающим заводам.

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