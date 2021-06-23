В России осудили полицейских за изнасилование коллеги в отделении

В России осудили полицейских за изнасилование коллеги в отделении

Сексуальное преступление произошло во время пьянки.

В среду, 23 июня, Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор трем бывшим высокопоставленным полицейским, которых обвинили в изнасиловании сотрудницы отдела дознания. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Работница полицейского отдела стала жертвой насилия со стороны коллег в октябре 2018 года. На 23-летнюю дознавательницу напали во время совместной пьянки начальник отдела полиции Уфимского района, начальник отдела полиции Кармаскалинский район и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района. По ее заявлению было возбуждено дело по факту группового изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

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Во время расследования дела обвиняемых уволили из органов внутренних дел. Лишилась работы также потерпевшая — ее уволили за распитие алкоголя на рабочем месте.

Двух фигурантов дела, по приговору Верховного суда Башкирии, отправили в места лишения свободы на семь лет. Еще одному суд определил наказание в виде 5,5 лет в колонии общего режима. Все трое были взяты под стражу в зале суда.

Напомним, ранее в Москве полицейский решил поздравить своего начальника с "международным днем г ** дона". Начальник не понял юмора и подал жалобу на своего подчиненного.

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