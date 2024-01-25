В России осудили своего же террориста Гиркина: какой срок дали

На вопрос судьи, понят ли ему приговор, террорист ответил: "Служу отечеству!"

Московский городской суд признал террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности и вынес приговор в виде четырех лет колонии.

Об этом сообщила российская объединенная пресс-служба судов.

Гиркина-Стрелкова приговорили к четырем годам колонии, признав виновным по статье "Призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

"Московский городской суд провозгласил приговор Игорю Всеволодовичу Гиркину. Игорь Гиркин признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Гиркин публично призвал пользователей телекоммуникационной сети "Интернет" к экстремистской деятельности. Суд приговорил Игоря Всеволодовича к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – говорится в заявлении пресс-службы судов.

Кроме того, суд запретил Гиркину администрирование его сайтов в соцсетях сроком на три года.

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Горкин свою вину так и не признал. На вопрос судьи, понят ли ему приговор, террорист ответил: "Служу отечеству!" В этот момент кто-то в зале выкрикнул: "Позор такому отечеству!"

Напомним, Гиркина задержали в июле 2023 года после заявлений об экстремизме с его стороны, которые якобы написали правоохранителям жители оккупированного Крыма и российского Белгорода.

Обратим внимание, что террорист постоянно критиковал руководство РФ за то, как оно ведет войну против Украины. В частности, в одном из сообщений Гиркин "не исключал сдачу Крыма" после отхода российских оккупантов на левый берег Днепра.

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