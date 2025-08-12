В России осудили жителя Челябинска за комментарии о Путине: что он написал

Колония

Житель Челябинска Сергей Фомов приговорен к шести годам колонии общего режима за комментарии в интернете, которые российский суд признал "оправданием терроризма". Такое решение принял Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.

Об этом сообщают российские СМИ.

По версии следствия, в феврале 2024 года Фомов оставил в телеграмм-канале политика Бориса Надеждина комментарий, в котором призвал повесить президента Владимира Путина и его соратников. Он написал:

"Путина на виселицу вместе с сотоварищами и никаких гвоздей! Столицу в Питер, Ленина в землю, Кремль в музей страшного прошлого, чтобы дыбы и орудия пыток со времен диктатора безумца Ивашки кругом стояли".

17 марта 2024 года в телеграмм-канале движения "Свобода России" под опросом "Ходили на выборы?" Фомов написал: "Молодцы РДК, настоящие мужчины пришли на Родину".

В суде Фомов попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, ссылаясь на состояние здоровья и необходимость ухода за матерью, больной Альцгеймером. Он также извинился перед "президентом и участниками СВО" и заявил о поддержке российских властей.

Помимо заключения суд запретил Фомову в течение трех лет администрировать сайты и интернет-каналы. Его компьютер конфисковали в доход государства "как орудие преступления".

С августа 2024 года Фомов находится в СИЗО и внесен в список террористов и экстремистов.

Ранее ТСН.ua сообщал, что российскую студентку отправили в колонию за цитату из стихотворения украинского поэта.