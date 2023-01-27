В России отца двоих детей оштрафовали из-за надписи "Нет войне" на "детском заведении"

В России мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за надпись "Нет войне".

В Бурятии суд оштрафовал 40-летнего местного жителя Дениса Силакова на 15 тысяч рублей якобы за "дискредитацию военных".

Об этом сообщает российское издание "Медиазона" со ссылкой на сайт суда.

Отмечается, что судья признал виновным жителя села Кабанск в том, что он написал "аэрозольной краской зеленого цвета" слова "Нет войне" на стене "одного из детских заведений". Суд решил, что подозреваемый "своими действиями подрывал доверие к проведению специальной военной операции на территории Украины". Мужчина признал вину и покаялся.

Поскольку "нарушитель" — безработный отец двух несовершеннолетних детей, ему назначили штраф вдвое меньше минимальных 30 тысяч рублей, предусмотренных статьей о "дискредитации" армии.

Напомним, россияне гневно отреагировали на известие о поставках западных танков в Украину. Теперь некоторые критикуют Владимира Путина за то, что вообще начал войну.

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