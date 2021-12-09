В России отказал двигатель военного самолета со взводом десантников на борту

В России отказал двигатель военного самолета со взводом десантников на борту

Инцидент произошел во время учений в Псковской области.

В четверг, 9 декабря, во время учений на аэродроме "Кресты" в Псковской области (Российская Федерация) у военно-транспортного самолета, на борту которого находились 10 десантников и 3 члена экипажа, возникли проблемы с двигателем.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

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На высоте более 100 метров из-за проблем с двигателем самолет российских воздушно-космических сил перестал набирать высоту и начал терять скорость. Однако находившийся за штурвалом летчик смог успешно посадить самолет на неподготовленную площадку вне аэродрома.

В минобороны РФ сообщили, что в результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, во время российско-белорусских военных учений на полигоне "Гожский" в Гродненском районе Беларуси погибли двое военнослужащих вооруженных сил РФ.

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