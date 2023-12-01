В России открылся "пионерский лагерь" для взрослых: чем там занимаются (видео)

На специфический отдых приезжают россияне, до сих пор ностальгирующие по советским временам.
В северокавказской республике РФ Адыгее открылся пионерский лагерь для взрослых под названием "Вперед в СССР".
Видео из этого "заповедника" советской эпохи публикуют российские пропагандисты.
Судя по опубликованным кадрам, на специфический отдых приезжают те россияне, которые до сих пор ностальгируют по "вкуснейшему пломбиру" и "колбасе по 2.20". Очевидно, желающих вернуться в "счастливое детство" времен Сталина и Брежнева в РФ хватает.
Здесь они носят красные галстуки и пилотки, маршируют под бой барабана, выстраиваются на торжественных линейках, здороваются пионерским салютом, вечером поют частушки и играют в лото.
В лагерь принимают людей от 35 лет, то есть тех, которые родились во времена Советского Союза. Самому старшему "пионеру" 75 лет.
Напомним, депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет, нелегитимно избранный от оккупированного Крыма, предложил создать "новый СССР".
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