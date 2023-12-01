На специфический отдых приезжают россияне, до сих пор ностальгирующие по советским временам.

В северокавказской республике РФ Адыгее открылся пионерский лагерь для взрослых под названием "Вперед в СССР".

Видео из этого "заповедника" советской эпохи публикуют российские пропагандисты.

Судя по опубликованным кадрам, на специфический отдых приезжают те россияне, которые до сих пор ностальгируют по "вкуснейшему пломбиру" и "колбасе по 2.20". Очевидно, желающих вернуться в "счастливое детство" времен Сталина и Брежнева в РФ хватает.

Здесь они носят красные галстуки и пилотки, маршируют под бой барабана, выстраиваются на торжественных линейках, здороваются пионерским салютом, вечером поют частушки и играют в лото.

В лагерь принимают людей от 35 лет, то есть тех, которые родились во времена Советского Союза. Самому старшему "пионеру" 75 лет.

В России открылся "пионерский лагерь" для взрослых

Напомним, депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет, нелегитимно избранный от оккупированного Крыма, предложил создать "новый СССР".

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