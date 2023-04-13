В России отменяют парады на 9 мая: британская разведка назвала настоящие причины

Праздничные мероприятия планируются в городах, расположенных далеко от Украины.

В России пограничные с Украиной регионы один за другим объявляют об отмене традиционных военных парадов, посвященных Дню победы. В частности, власти на местах отказываются от празднований 9 мая из-за проблем с безопасностью.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

"Некоторые российские города, расположенные дальше Украины, подтвердили, что планируют отмечать День Победы. Как утверждали официальные лица, вероятно, меры были отменены в основном из-за проблем безопасности вблизи границы", — отмечают разведчики.

Отмечается, что разные подходы говорят о деликатной коммуникационной проблеме для Кремля. Российский президент-диктатор Владимир Путин формулирует "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.

В британской разведке отмечают, что сообщения рискуют вызвать все большую тревогу среди россиян, осознающих, насколько плохо организована и провальная кампания РФ в Украине.

"Чествование павших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть", — добавляют в Минобороны Британии.

Как сообщалось, в РФ начали отменять парады на 9 мая. Делают это якобы "из соображений безопасности". В частности, о том, что на День победы не будет парадов, заявили уже в Курске, Белгороде и в аннексированном Крыму.

Тем временем в Кремле в начале апреля заявили, что готовятся ко Дню победы. Однако что именно собираются показывать – точно неизвестно. Министр обороны Сергей Шойгу ранее уточнял, что в параде примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

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