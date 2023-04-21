В России отменяют традиционные мероприятия на 9 Мая: политтехнолог назвал причины

Для Москвы будет не выгодно то, если что-то "уйдет не так".

В ряде регионов России и в аннексированном Крыму начали отменять традиционные мероприятия 9 Мая. Ведь оккупационные войска не могут обеспечить безопасность своему президенту-диктатору Владимиру Путину безопасность.

Такое мнение высказал политтехнолог Аббас Галлямов, сообщает "УНИАН".

К примеру, рассказал эксперт, есть вероятность атаки беспилотниками. Тогда появится невыгодная для Кремля картинка, мол, "спецоперация" пришла и на территорию РФ. А это значит, что-то пошло не по плану, объяснил эксперт.

Галлямов также предположил, что Москва не хочет, чтобы на акцию "Бессмертный полк" пришли люди с портретами уже недавно погибших в Украине воинов. Чтобы не искажать картину того, что все хорошо, "Бессмертный полк" в этом году не состоится.

"Вот эти свежие портреты, когда они в одном месте соберутся, будут очень наглядной картинкой того, что потери в РФ огромны... Пока это рассеянная группа: каждый в своей деревне со своим гробом", — объяснил Галлямов.

В России отказываются от мер в День победы

Регионы России начали один за другим отменять парады на 9 мая. Делают это якобы "из соображений безопасности". В частности, о том, что на День победы не будет парадов, заявили уже в Курске, Белгороде и в аннексированном Крыму.

В Москве и других российских городах решили не проводить традиционный ход "Бессмертный полк". Планируется, что в регионах состоятся очные и онлайн-мероприятия, посвященные "Великой Отечественной войне".

Британские разведчики объясняют отмену парадов в приграничных регионах , но их проведение вдали от границы с Украиной, коммуникационной проблемой для Кремля. Ведь Владимир Путин формулирует "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.

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