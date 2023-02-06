В России отправили на утилизацию крупнейшую в мире атомную подлодку "Дмитрий Донской"

Подлодка "Дмитрий Донской" была включена в боевой состав российского флота в 1980 году.

Тяжелую атомную подлодку "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире по водоизмещению, вывели из боевого состава ВМФ России.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Уничтожение подлодки произойдет на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подлодками такого же проекта с индексом 941.

Подлодку "Дмитрий Донской" включили в боевой состав флота РФ в 1980 году в рамках проекта 941. Ее водоизмещение составляет 48 тысяч тонн. Некоторое время эта подлодка была самой большой по размерам (172 м в длину и 23 мм в ширину).

Уничтожение крейсера "Москва"

На ракетном крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля 2022 года возник пожар после попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть.

На следующий день в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. По данным российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа удалось спастись только 58.

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