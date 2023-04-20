В России отправили в отставку командующего Тихоокеанским флотом после внезапной проверки

В России отправили в отставку командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца после проведенной внезапной проверки флота.

Об этом заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе РФ Юрий Трутнев, сообщают российские средства массовой пропаганды.

Трутнев также сообщил, что после увольнения с должности Авакянц возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и "патриотического" воспитания.

Отметим, что адмирал Авакянц возглавлял Тихоокеанский флот с мая 2012 года.

Напомним, 14 апреля в России объявили о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Так, флот был поднят по тревоге в полном составе и начато приведение в высшую степень боеготовности.

17 апреля о проверке флота президенту РФ Владимиру Путину отчитался министр обороны Сергей Шойгу. В частности, он доложил, что в рамках проверки был отработан вопрос готовности к применению оружия стратегическими ракетными подлодками.

Флот РФ поднят по тревоге, Россия запасается ракетами, "слив" секретов выгоден Кремлю – Коваленко

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