В России отправили в отставку командующего Тихоокеанским флотом после внезапной проверки

Теперь адмирал займется "патриотическим" воспитанием россиян.
В России отправили в отставку командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца после проведенной внезапной проверки флота.
Об этом заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе РФ Юрий Трутнев, сообщают российские средства массовой пропаганды.
Трутнев также сообщил, что после увольнения с должности Авакянц возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и "патриотического" воспитания.
Отметим, что адмирал Авакянц возглавлял Тихоокеанский флот с мая 2012 года.
Напомним, 14 апреля в России объявили о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Так, флот был поднят по тревоге в полном составе и начато приведение в высшую степень боеготовности.
17 апреля о проверке флота президенту РФ Владимиру Путину отчитался министр обороны Сергей Шойгу. В частности, он доложил, что в рамках проверки был отработан вопрос готовности к применению оружия стратегическими ракетными подлодками.
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