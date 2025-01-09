В России отреагировали угрозой на планы Трампа относительно Гренландии

Российский посол в Дании Владимир Барбин пригрозил реакцией России в "военном планировании", если избранный президент США Дональд Трамп решится реализовать свои планы по присоединению острова Гренландия, который является автономной самоуправляющейся территорией в составе Датского королевства.

Об этом говорится в письменном комментарии российского дипломата, опубликованном датским изданием Berlingske.

"Попытки обеспечивать нацбезопасность США ценой интересов других стран угрожают дальнейшим ухудшением ситуации в Арктике, и это будет учитываться Россией в военном планировании", – заявил посол Барбин.

Также представитель внешнеполитического ведомства государства-агрессора цинично заявил, что "вопросы будущего Гренландии должны решаться на основе стремлений самих гренландцев, в рамках соответствующего законодательства Дании и без внешнего вмешательства".

Ранее в Дании выразили обеспокоенность по поводу серьезности намерений избранного президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию. Правительство Дании объявило об увеличении расходов на оборону Гренландии, являющейся ее самоуправляющейся частью, после того, как Дональд Трамп в очередной раз заговорил, что хочет купить самый большой остров мира.

Король Дании Фредерик Х сменил королевский герб, на котором теперь заметно представлены символы Гренландии и Фарерских островов – белый медведь и баран. Это расценили как косвенный упрек Дональду Трампу из-за его неоднократных заявлений относительно Гренландии.

Напомним, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во время его президентства американцы будут претендовать на присоединение к стране Канады, Гренландии и Панамскому каналу.

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