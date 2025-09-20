В России отрицают, что нарушили воздушное пространство Эстонии

Истребитель Миг-31

В России опровергли обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии, заявив, что полеты истребителей происходили по правилам и не пересекали границы других государств.

Министерство обороны России заявило, что три истребителя МиГ-31 19 сентября совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области.

Россияне подчеркнули, что самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы и «воздушное пространство Эстонии не нарушали».

«Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», — заявили в Минобороны РФ.

