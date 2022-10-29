В России отстранили от должности командующего войсками в Украине Лапина, которого критиковал Кадыров

Кадыров не раз упрекал Лапина за провалы оккупантов на фронте.

В России отстранили от должности генерал-полковника Александра Лапина, который был командующим группировкой войск "Центр" в войне против Украины.

Об этом сообщают средства российской пропаганды со ссылкой на знакомые с кадровым решением источники.

Заметим, что Лапина неоднократно критиковал лидер Чечни Рамзан Кадыров. В частности, накануне он обвинил генерал-полковника в прорыве украинских войск в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торск и Ямполевка Донецкой области.

Кроме того, в начале октября Кадыров обвинил Лапина в потере оккупантами Лимана Донецкой области.

По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, Кадыров и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин используют поражения российской армии в качестве повода поставить в военное руководство своих людей, своего министра обороны и тем самым усилить свое влияние. Именно поэтому оба набросились с критикой на Лапина.

Напомним, Лапин был назначен на должность в начале сентября после увольнения предыдущего командования в связи с провалами России на фронте в Украине.

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