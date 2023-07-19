В России пациенты, зараженные сибирской язвой, сбежали из больницы

В России, в республике Тыва, четыре человека, зараженные сибирской язвой, сбежали из республиканской инфекционной больницы.

Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Там отметили, что они отказались от лечения и самовольно покинули клинику. По информации ведомства, один из пяти инфицированных остался в медучреждении под наблюдением врачей.

Как пишут врачи, состояние пациентов удовлетворительное, но покидать клинику им нельзя.

"Передача сибирской язвы от человека к человеку редкая, но это возможно, особенно если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления", — говорят в региональном Минздраве РФ.

Сообщается, что все больные участвовали в разборе лошадиной туши.

Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание скота и диких животных всех видов, а также человека.

Напомним, в России женщин призывали думать не об образовании и карьере, а рожать как можно раньше.

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