В России парализованы аэропорты из-за атаки дронов: под ударом Москва и Петербург
Российские авиакомпании "Россия", "Победа" и "Аэрофлот" вынужденно корректируют расписание.
В течение субботы, 23 августа, в ряде российских аэропортов перестали принимать и выпускать самолеты из-за атаки беспилотников. По состоянию на 23:00 не работали московские аэропорты «Шереметьево» и «Внуково», аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге недавно возобновил свою работу.
О введении плана «Ковер» сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на «Росавиацию».
Российские авиакомпании «Россия», «Победа» и «Аэрофлот» вынужденно корректируют расписание из-за ограничений на использование воздушного пространства.
Сообщалось о по меньшей мере 86 задержанных авиарейсов, из которых 38 отменили вообще.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитии дрона, который летел на российскую столицу. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина завил, что во время нейтрализации беспилотника были повреждены стекла на окна в жилом комплексе «Огни Залива».
Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту «Пулково» были задержаны и отменены десятки рейсов после атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.