В России парень хотел сбежать в Польшу: чем закончилась история

Польские пограничники передали России 16-летнего подростка, который сбежал из РФ и хотел попросить политубежища. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Об этом сообщает телеграмма-канал ASTRA.

В Правдинский районный суд Калининградской области поступило уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы (ч. 1 ст. 322 УК), возбужденное против 16-летнего подростка из Cанкт-Петербурга.

Об этом сначала сообщила пресс-служба областного суда, а затем удалила свои публикации из официального телеграмм-канала после того, как на новость обратили внимание СМИ.

Как сообщалось, парень хотел уехать в Евросоюз, чтобы получить там политическое убежище. Вечером, 20 августа, он прилетел в Калининград и несколько дней искал место, чтобы перейти границу с Польшей.

24 августа 2025 года К. принял окончательное решение и решил пересечь границу в Правдинском муниципальном округе. В 20 метрах от пограничного знака он пересек государственную границу и продолжил движение пешком по территории Польши, где его задержали пограничники соседнего государства, а впоследствии передали российской стороне.

Согласно УК РФ, за незаконное пересечение госграницы России предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

