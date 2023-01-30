В российском Забайкалье парень по имени Никита остался в 30-градусный мороз в летних кроссовках – из-за сильного обморожения ему ампутировали ноги.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Молодого человека доставили в ожоговый центр Читинской городской больницы №1 с обморожением конечностей.

Как оказалось, парень решил на выходные выбраться в город. Но на полпути машина вдруг сломалась. Когда наступила ночь, авто начало замерзать, и именно в ту ночь на нем были летние кроссовки, а на улице было -30. Молодой человек долго пытался поймать такси, но безуспешно, потому что был далеко от города.

Напомним, в Словении задержали двух российских шпионов.

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