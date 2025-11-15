В России пассажирский самолет начал разваливаться во время полета: видео

Российский самолет после аварии в полете / © из соцсетей

В субботу, 15 ноября, в российском Хабаровске экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании «Россия». Во время полета у самолета российского производства SSJ100 («Сухой Суперджет») оторвалась часть обшивки.

Видео инцидента, снятое одним из пассажиров, опубликовал Telegram-канал Svodka25.

Судя по опубликованным кадрам, металлическое покрытие во время полета потерял один из двигателей самолета.

Сообщается, что на борту лайнера, который выполнял рейс Владивосток — Благовещенск, было 90 пассажиров и пять членов экипажа.

Местная транспортная прокуратура отчиталась о «технической неисправности» самолета, из-за которой он в аварийном режиме приземлился в Хабаровске.

«Посадка прошла в штатном режиме. Приморская транспортная прокуратура даст оценку техническим службам аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету», — сообщили в ведомстве.

По данным Svodka25, пассажиры рейса ждали резервный борт из Владивостока. Некоторые из них, однако, заявили, что не собираются снова садиться в неисправный самолет и будут добираться до Благовещенска своими силами.

Российские силовики пообещали установить «обстоятельства и причины случившегося» и принять «процессуальное решение».

По официальной информации, во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, в России растет количество аварий и авиакатастроф, а также увеличивается количество пассажиров и членов экипажей, которые погибают при эксплуатации воздушных судов. Эксперты отмечают, что из-за санкций пострадал сегмент региональных и местных воздушных перевозок после выбытия парка западной техники.

Международные санкции и вынужденный «каннибализм» самолетов продолжают уничтожать гражданскую авиацию Российской Федерации. Уже через несколько месяцев авиапарк государства-агрессора может уменьшиться более чем вдвое по сравнению с довоенным.