В России пенсионерка получила срок за то, что попросила родителей Путина "забрать его к себе"

Суд признал ее виновной в "надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти".

Российский суд в городе Санкт-Петербург приговорил 60-летнюю пенсионерку Ирину Цыбаневу к двум годам заключения условно из-за того, что она оставила записку на могиле родителей диктатора Владимира Путина с просьбой забрать его к себе.

Об этом информирует " Север.Реалии ".

Также читайте Жительница Петербурга оставила записку на могиле родителей Путина: как ее накажут

Дело было введено еще в 2022 году, когда россиянка накануне дня рождения Путина посетила знамилу его родителей на Серафимовском кладбище.

В записке, которую она оставила, значилось следующее: "Отцы маньяка, заберите его к себе. От него столько боли и беды, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину. Вы вырастили урода и убийцу".

На время разбирательства пенсионерка была отправлена под домашний арест. После рассмотрения дела суд признал его виновным в "надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти". Цинбаева должна отбыть два года испытательного срока.

В свою очередь пенсионерка утверждает, что нет никакой политической ненависти и действовала по другим причинам.

"После просмотра новостей меня накрыл страх, мне было очень плохо. Он меня так сильно накрыл, что я не могла с ним справиться, в этом наверняка моя вина", — пояснила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси мужчину арестовали и посадили на 7 суток за то, что он спел гимн Украины в караоке.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Санкт-Петербурге женщина приняла птичку за беспилотник и переполошила полицию.

Читайте также: