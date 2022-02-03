В России передали в суд еще одно дело Навального: оппозиционеру грозит десять лет

В России передали в суд еще одно дело Навального: оппозиционеру грозит десять лет

Речь идет о мошенничестве и неуважении к суду.

В московский Лефортовский районный суд поступило новое уголовное производство против российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о мошенничестве и неуважение к суду – эти два дела объединили в одно. За ними Навальному грозит до десяти лет лишения свободы, заявляла его адвокат Ольга Михайлова. Когда состоится судебное заседание, пока неизвестно.

Защитница оппозиционера отмечает, что Навальному могут предъявить новые обвинения в этом деле. По словам Михайловой, воспользовалось процедурой выделения отдельных эпизодов из дела для того, чтобы "оставить себе возможность в будущем еще проводить обыски и так далее, если они захотят".

Дело о мошенничестве против Навального было открыто в декабре 2020-го. Отмечается, что оппозиционер и его соратники потратили 356 млн рублей пожертвований, которые собрали фонды политика. Максимальное наказание по этой статье предусматривает десять лет тюрьмы.

Уголовное дело об оскорблении судьи было открыто в мае прошлого года. Судья Вера Акимова рассматривала дело о клевете на ветерана Второй мировой войны. Во время процесса Навальный обвинял судью в предвзятости и получил более десяти замечаний. Тогда же судья заявила, что направит в московский следственный комитет материалы слушаний, чтобы проверили "оскорбительные высказывания" Навального.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, был внесен в список террористов и экстремистов. В частности, в реестр также были внесены его соратники Руслан Шаведдинов, Любовь Соболь, Георгий Албуров и Вячеслав Гимади.

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