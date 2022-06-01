В России перестали открываться крупнейшие порносайты в мире — XVIDEOS и XNXX

В России перестали открываться крупнейшие порносайты в мире — XVIDEOS и XNXX

Владельцы одного из порносайтов заявили, что власти его заблокировали.

В России перестали открываться крупнейшие порносайты в мире – XVIDEOS и XNXX.

Владельцы одного из них заявили, что власти заблокировали сайт.

Об этом сообщает росСМИ "Лента.ру" в Twitter.

Отметим, что в марте в России почти одновременно заблокировали социальные сети и ряд интернет-изданий.

Напомним, что страны ЕС договорились о частичном эмбарго для нефти из России.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что газовое эмбарго против РФ также обязательно будет принято, но не в седьмом санкционном пакете.

Пациенток в кабинете УЗИ снимали на скрытую камеру и выкладывали видео на порносайт

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