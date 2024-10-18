В России перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов" (фото)

Сообщается, что во время опрокидывания судна погибли два человека.

В России у берегов Сахалина перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов" со щебнем и песком на борту. Начата поисково-спасательная операция.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, у берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предварительно во время перегрузки произошел крен и судно перевернулось.

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На борту находились семь членов экипажа. Троих из них спасли подошедшие на помощь суда. Судьба еще четырех членов экипажа неизвестна.

По другим данным, во время опрокидывания судна погибли два человека. Еще одного мужчину смогли найти и достать из воды, он госпитализирован.

В поисково-спасательных работах принимают участие два буксира и спасательное судно.

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку.

Возле Сахалина перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов"/Фото: российские телеграм-каналы

К слову, ранее ГУР Минобороны Украины провела успешную операцию и вывела из строя тральщик Балтийского флота ВС России "Александр Обухов".

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