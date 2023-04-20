В России перевернулся в кювет ЗРК С-400 стоимостью более $100 млн: видео

Авария с военной техникой произошла на автотрассе, ведущей в временно оккупированный Крым.

В четверг, 20 апреля, возле российского города Тулы на автотрассе, ведущей во временно оккупированный Крым, в районе села Прудное, во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя видео с места происшествия.

По предварительной информации, российский ЗРК сначала ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал. Догоняя колонну, водитель военной техники не справился с управлением во время движения, в результате чего ЗРК вылетел в кювет.

“У 33-летнего водителя диагностировали перелом руки, серьезно не пострадал. Боеприпасы не активированы, угрозы взрыва нет”, — сообщил Telegram-канал Shot.

Близкий к силовым структурам РФ Telegram-канал Mash добавил, что авария произошла утром, после чего дорога на въезд и выезд из города Тулы была перекрыта. Вечером машина все еще лежала в кювете.

Стоимость такой машины – около 13 млрд российских рублей (примерно $100 млн).

Известно, что в мае 2022 года с целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно оккупированной Автономной Республики Крым российская армия развернула два дополнительных зенитно-ракетных дивизиона С-400.

Напомним, ранее издание Defense Express опубликовало фото обломков ракет, которыми российские захватчики обстреляли Киев 14 января 2023 года. Речь идет о ракетах 48Н6ДМ от зенитно-ракетного комплекса С-400.

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