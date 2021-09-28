В России пешеходный мост рухнул на автомобили: есть погибшие

В России пешеходный мост рухнул на автомобили: есть погибшие

Автомобиль MAN задел конструкцию надземного пешеходного перехода.

В Российской Федерации в ночь на вторник, 28 сентября, на 50 км трассы "Пермь — Екатеринбург" пешеходный мост упал на самосвал MAN и автомобиль "Газель", водители которых погибли на месте.

Об этом со ссылкой на региональное Главное управление МЧС РФ сообщает "Интерфакс".

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Отмечается, что инцидент произошел вблизи поселка Кукуштан, когда автомобиль MAN, который ехал с не опущенным кузовом, задел конструкцию надземного пешеходного перехода.

Мост упал на грузовик и "Газель", которая двигалась во встречном направлении. "В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте", — говорится в сообщении. Других пассажиров в транспортных средствах не было.

Сейчас федеральная трасса перекрыта в обоих направлениях, организован объезд аварийного участка.

Как сообщалось, в Камчатском крае совершил неудачную посадку частный вертолет "Sud-Aviation Gazelle", пилот которого облетал вулканы. Судно увязло в болоте и перевернулось.

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