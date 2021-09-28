В России пешеходный мост рухнул на автомобили: есть погибшие

Автомобиль MAN задел конструкцию надземного пешеходного перехода.
В Российской Федерации в ночь на вторник, 28 сентября, на 50 км трассы "Пермь — Екатеринбург" пешеходный мост упал на самосвал MAN и автомобиль "Газель", водители которых погибли на месте.
Об этом со ссылкой на региональное Главное управление МЧС РФ сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что инцидент произошел вблизи поселка Кукуштан, когда автомобиль MAN, который ехал с не опущенным кузовом, задел конструкцию надземного пешеходного перехода.
Мост упал на грузовик и "Газель", которая двигалась во встречном направлении. "В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте", — говорится в сообщении. Других пассажиров в транспортных средствах не было.
Сейчас федеральная трасса перекрыта в обоих направлениях, организован объезд аварийного участка.
Как сообщалось, в Камчатском крае совершил неудачную посадку частный вертолет "Sud-Aviation Gazelle", пилот которого облетал вулканы. Судно увязло в болоте и перевернулось.