В России писателя Бориса Акунина внесли в список террористов и экстремистов

В России внесли писателя Бориса Акунина в перечень лиц и организаций, по которым имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Об этом сообщил "РосФинмониторинг", сообщают росСМИ.

Кроме того, российский следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении писателя Акунина. Отмечается, что дело возбуждено по статьям о "фейках" об армии и публичном оправдании терроризма. В ведомстве сообщили, что собираются объявить Акунина, проживающего за пределами России с 2014 года, в розыск.

Следует отметить, что на прошлой неделе издательство "АСТ" решило приостановить распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова. В издательстве заявили, что "публичные заявления писателей, вызвавших широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки".

Между тем сам писатель отреагировал на это решение и заявил, что писателей "не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора"

"Это не плохой сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле. Берегите себя, не потеряете себя, если вы в РФ. А если вы уехали, но вам очень тяжело на чужбине и вы думаете вернуться — не возвращайтесь. Ночь будет становиться чернее и чернее. Но потом все-таки рассвело", — заявил он.

Как сообщалось, Россия запретила ЛГБТ-движение, объявив его "экстремистским". Теперь российские суды смогут лишить человека свободы просто за участие в деятельности ЛГБТ-организаций, сообщения в их поддержку и публикацию символики.

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