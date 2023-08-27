В России планируют мобилизовать еще до полумиллиона: полковник ВСУ в запасе оценил риски

В России сейчас разворачивается кампания угроз и нагнетания ситуации, отметил Свитан.

Россия планирует дополнительную мобилизацию, в рамках которой хочет призвать в армию еще до полумиллиона человек.

Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Впрочем, по его мнению, Кремлю не удастся собрать такое количество людей, если прошлой осенью они едва "наскребли" 250 тысяч россиян.

Свитан отметил, что в России сейчас разворачивается кампания угроз и нагнетания ситуации, чтобы заставить граждан страны пойти на войну, а партнеров Украины отказаться помогать.

Одна из таких информационных угроз, по его словам, это слив информации о том, что россияне готовятся призвать 450 тысяч, якобы рассматривается вопрос о введении общей мобилизации и введении общего военного положения.

"Это все увеличение давления с целью заставить наших партнеров и нас прекратить военные действия и приблизительно к весне потоптаться за столом переговоров. А за это время российские войска как-нибудь возобновятся", – сказал Свитан.

Напомним, в одной из областей Украины усилят мобилизацию в ближайшее время.

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