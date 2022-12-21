В России планируют создать новую военную группировку для "защиты от НАТО"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о намерении усилить российскую армию на северо-западном направлении из-за "наращивания военного потенциала НАТО" у границ России.

Такое заявление он сделал во время заседания коллегии Минобороны РФ.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал у границ России, нужно принять меры по созданию группировки войск на северо-западе страны", — заявил он.

Необходимость этого шага глава военного ведомства страны-агрессорки объяснил тем, что Североатлантический альянс расширяется за счет Финляндии и Швеции.

Также Сергей Шойгу объявил о необходимости создания в вооруженных силах РФ двух стратегических территориальных объединений – Московского и Ленинградского военных округов.

Напомним, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу считает, что нужно довести численность российской армии до 1,5 миллиона человек.

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