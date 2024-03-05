Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России по всей стране будут проверять систему оповещения населения

В России по всей стране будут проверять систему оповещения населения

В России заработают сирены и громкоговорители / Фото: Pexels

В РФ проведут обучение по подготовке к защите населения.

6 марта по всей России проверят систему оповещения населения.

В частности, раздастся сигнал «Внимание всем!»:

  • заработают сирены и громкоговорители;
  • будут замещены специальной информацией эфиры теле- и радиоканалов.

Системы оповещения будут якобы проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

"Сохраняй покой — все по плану!", — говорится в сообщении.

Напомним, что у границы России стартовали масштабные военные учения НАТО: в МИД РФ отреагировали.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация