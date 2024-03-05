В России по всей стране будут проверять систему оповещения населения

В РФ проведут обучение по подготовке к защите населения.
6 марта по всей России проверят систему оповещения населения.
В частности, раздастся сигнал «Внимание всем!»:
- заработают сирены и громкоговорители;
- будут замещены специальной информацией эфиры теле- и радиоканалов.
Системы оповещения будут якобы проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.
"Сохраняй покой — все по плану!", — говорится в сообщении.
Напомним, что у границы России стартовали масштабные военные учения НАТО: в МИД РФ отреагировали.
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