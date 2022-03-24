В России под дверь квартиры главного редактора "Эха Москвы" подложили свиную голову в парике

Рядом с головой была наклейка с гербом Украины и надписью Judensau.
В России к двери квартиры бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова подкинули свиную голову в парике.
Фото инцидента впоследствии попало в социальные сети.
Как стало известно, рядом с головой в парике, которая лежала на пороге квартиры Венедиктова, была еще наклейка с гербом Украины и надписью Judensau.
“Страна, победившая фашизм. Отчего же не шестиконечная звезда на двери моей квартиры? Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?” — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.
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