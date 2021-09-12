В России под Москвой мужчина избил и ограбил 9-летнюю девочку посреди дня: появилось видео

Злоумышленник схватил ребенка за шею и оторвал от земли.

В России под Москвой мужчина избил и ограбил 9-летнюю девочку посреди дня.

Происшествие произошло 11 сентября около 14:00 в Солнечногорске.

Об этом сообщил telegram-канал Mash и обнародовал видео.

"Взрослый мужчина схватил ребенка за шею и оторвал от земли. Затем он дважды ударил девочку по лицу, а потом — похитил ее телефон", — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье — грабеж с применением насилия.

Подозреваемый задержан.

Напомним, под Киевом мужчина ночью ворвался в чужой дом и с ножом напал на спящих детей хозяев.

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