В России под Москвой мужчина избил и ограбил 9-летнюю девочку посреди дня: появилось видео

Злоумышленник схватил ребенка за шею и оторвал от земли.
В России под Москвой мужчина избил и ограбил 9-летнюю девочку посреди дня.
Происшествие произошло 11 сентября около 14:00 в Солнечногорске.
Об этом сообщил telegram-канал Mash и обнародовал видео.
"Взрослый мужчина схватил ребенка за шею и оторвал от земли. Затем он дважды ударил девочку по лицу, а потом — похитил ее телефон", — говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье — грабеж с применением насилия.
Подозреваемый задержан.
Напомним, под Киевом мужчина ночью ворвался в чужой дом и с ножом напал на спящих детей хозяев.