В России "под носом" НАТО начинает самые масштабные учения за последние 50 лет

У берегов Эстонии и Финляндии начинаются большие учения НАТО и партнеров.
В Балтийском море начинаются большие учения НАТО, которые продлятся с 3 по 17 июня.
Об этом сообщают Военно-морские силы США.
Отмечается, что учения будут продолжаться под руководством командующего 6-м флотом Военно-морских сил США. Главная цель тренировок – повысить взаимосовместимость и слаженность сил союзников, а также отработать все аспекты ведения боевых действий на море.
Известно, что в учениях примут участие 19 стран НАТО, 1 страна-партнер НАТО, 50 судов, 45 самолетов и вертолетов и всего 6000 военных. Крупнейшим кораблем-участником станет флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20).
Участники учений начали прибывать в Эстонию еще на прошлой неделе. Командующий эстонским флотом Юрий Саска отмечает, что это историческое событие для страны, поскольку это первые учения такого масштаба в водах Эстонии.
Следует отметить, что эти тренировки станут крупнейшими многонациональными учениями в Балтийском море с 1972 года. Военно-морские силы Эстонии планировали это мероприятие около трех лет.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Североатлантический союз будет готов принять нас.
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