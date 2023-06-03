В России "под носом" НАТО начинает самые масштабные учения за последние 50 лет

У берегов Эстонии и Финляндии начинаются большие учения НАТО и партнеров.

В Балтийском море начинаются большие учения НАТО, которые продлятся с 3 по 17 июня.

Об этом сообщают Военно-морские силы США.

Отмечается, что учения будут продолжаться под руководством командующего 6-м флотом Военно-морских сил США. Главная цель тренировок – повысить взаимосовместимость и слаженность сил союзников, а также отработать все аспекты ведения боевых действий на море.

Известно, что в учениях примут участие 19 стран НАТО, 1 страна-партнер НАТО, 50 судов, 45 самолетов и вертолетов и всего 6000 военных. Крупнейшим кораблем-участником станет флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20).

Участники учений начали прибывать в Эстонию еще на прошлой неделе. Командующий эстонским флотом Юрий Саска отмечает, что это историческое событие для страны, поскольку это первые учения такого масштаба в водах Эстонии.

Следует отметить, что эти тренировки станут крупнейшими многонациональными учениями в Балтийском море с 1972 года. Военно-морские силы Эстонии планировали это мероприятие около трех лет.

В Балтийском море стартуют самые масштабные учения НАТО за последние 50 лет/Фото: Twitter (США)

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Североатлантический союз будет готов принять нас.

Читайте также: