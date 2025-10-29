- Дата публикации
Мир
- Мир
В России подорвали авто с подполковником ОМОНа: разведка показала видео
Справедливое возмездие настигло военного преступника Мазжерина, который участвовал в геноциде украинского народа на Киевщине.
В Кемеровской области России 25 октября ликвидировали подполковника ОМОНа Вениамина Мазжерина, причастного к военным преступлениям в Киевской области.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
25 октября в Кемеровской области взорвался автомобиль, за рулем которого находился 45-летний Мазжерин, которого ГУР назвало военным преступником. Российский подколковник был ликвидирован.
В разведке проинформировали, что Мазжерин проходил службу в спецподразделении ОМОН «Оберег» управления Росгвардии по Кемеровской области. Это одно из многих подразделений, причастных к военным преступлениям и геноциду украинского народа на Киевщине в феврале-марте 2022 года.
На основании собранных доказательств и свидетельств очевидцев событий Офис Генпрокурора Украины открыл против бойцов подразделения уголовное производство, в частности по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Военная разведка Украины еще в апреле 2022 года поименно идентифицировала военных преступников из спецподразделения «Оберег» и спланировала меры для справедливого наказания фигурантов списка.
ГУР также опубликовало видео с российскими военными преступлениями на Киевщине и с подрывом авто Мазжерина.
К слову, весной украинские военные ликвидировали российского военного преступника Руслана Омаралинова, который пытал гражданских в Буче Киевской области в марте 2022 года.