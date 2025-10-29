ТСН в социальных сетях

Мир
664
1 мин

В России подорвали авто с подполковником ОМОНа: разведка показала видео

Справедливое возмездие настигло военного преступника Мазжерина, который участвовал в геноциде украинского народа на Киевщине.

Ирина Лабьяк
ГУР подорвало авто с подполковником ОМОНа Вениамином Мазжериным

ГУР подорвало авто с подполковником ОМОНа Вениамином Мазжериным / © ГУР Минобороны

Дополнено новыми материалами

В Кемеровской области России 25 октября ликвидировали подполковника ОМОНа Вениамина Мазжерина, причастного к военным преступлениям в Киевской области.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

25 октября в Кемеровской области взорвался автомобиль, за рулем которого находился 45-летний Мазжерин, которого ГУР назвало военным преступником. Российский подколковник был ликвидирован.

В разведке проинформировали, что Мазжерин проходил службу в спецподразделении ОМОН «Оберег» управления Росгвардии по Кемеровской области. Это одно из многих подразделений, причастных к военным преступлениям и геноциду украинского народа на Киевщине в феврале-марте 2022 года.

На основании собранных доказательств и свидетельств очевидцев событий Офис Генпрокурора Украины открыл против бойцов подразделения уголовное производство, в частности по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Военная разведка Украины еще в апреле 2022 года поименно идентифицировала военных преступников из спецподразделения «Оберег» и спланировала меры для справедливого наказания фигурантов списка.

ГУР также опубликовало видео с российскими военными преступлениями на Киевщине и с подрывом авто Мазжерина.

К слову, весной украинские военные ликвидировали российского военного преступника Руслана Омаралинова, который пытал гражданских в Буче Киевской области в марте 2022 года.

