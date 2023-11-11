В России подорвали железнодорожный путь — фото с места аварии

В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва путей.

В Рязанской области РФ утром 11 ноября в результате подрыва железнодорожного полотна 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Сход вагонов произошел около 7 утра на перегоне "Рыбное — Блок пост". В результате взрыва травмы получил помощник машиниста, ему вызвали бригаду "скорой" помощи.

Telegram-канал Baza показал фото с места аварии.

В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва колеи/Фото: Baza

В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва колеи/Фото: Baza

В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва колеи/Фото: Baza

В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва колеи/Фото: Baza

В России вагоны сошли с рельсов из-за подрыва колеи/Фото: Baza

По данным канала, сейчас железнодорожники и военные осматривают колеи. На место происшествия прибыли восстановительные поезда.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

Напомним, бойцы "РДК" ликвидировали автомобиль с полковником ФСБ в Брянской области (видео).

Читайте также: