В России подорвали железнодорожный путь — фото с места аварии

В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва путей.
В Рязанской области РФ утром 11 ноября в результате подрыва железнодорожного полотна 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
Сход вагонов произошел около 7 утра на перегоне "Рыбное — Блок пост". В результате взрыва травмы получил помощник машиниста, ему вызвали бригаду "скорой" помощи.
Telegram-канал Baza показал фото с места аварии.
По данным канала, сейчас железнодорожники и военные осматривают колеи. На место происшествия прибыли восстановительные поезда.
Следственный комитет начал доследственную проверку.
Напомним, бойцы "РДК" ликвидировали автомобиль с полковником ФСБ в Брянской области (видео).
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