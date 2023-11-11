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В России подорвали железнодорожный путь — фото с места аварии

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В России подорвали железнодорожный путь — фото с места аварии

Авария на железной дороге в России/Фото: скриншот

В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва путей.

В Рязанской области РФ утром 11 ноября в результате подрыва железнодорожного полотна 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Сход вагонов произошел около 7 утра на перегоне "Рыбное — Блок пост". В результате взрыва травмы получил помощник машиниста, ему вызвали бригаду "скорой" помощи.

Telegram-канал Baza показал фото с места аварии.

В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва колеи/Фото: Baza / ©
В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва колеи/Фото: Baza
В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва колеи/Фото: Baza / ©
В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва колеи/Фото: Baza
В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва колеи/Фото: Baza / ©
В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва колеи/Фото: Baza
В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва колеи/Фото: Baza / ©
В России вагоны сошли с рельсов в результате подрыва колеи/Фото: Baza
В России вагоны сошли с рельсов из-за подрыва колеи/Фото: Baza / ©
В России вагоны сошли с рельсов из-за подрыва колеи/Фото: Baza

По данным канала, сейчас железнодорожники и военные осматривают колеи. На место происшествия прибыли восстановительные поезда.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

Напомним, бойцы "РДК" ликвидировали автомобиль с полковником ФСБ в Брянской области (видео).

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Дата публикации
Просмотры
1461
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