В России подросток взорвал пивную кегу и лишился полулица — его мать хочет засудить магазин

Парень бросил бутыль о землю, она взорвалась и попала прямо в лицо.

В Томске ( РФ ) ребята нашли пустую пивную кегу на улице и решили узнать, что будет, если ее взорвать. В результате 10-летний школьник получил перелом челюсти и раны лица.

Об этом говорится в Телеграмм-канале BAZA, опубликованном и видео с пострадавшим.

Парень бросил бутыль о землю, она взорвалась и улетела прямо ему в лицо.

"Итог: нокаут, экстренная госпитализация, перелом челюсти и раны лица", — говорится в сообщении.

10-летний школьник получил перелом челюсти и раны лица Фото: BAZA

Прокуратура начала проверку, а мать ребенка хочет осудить магазин, оставивший пустые бутылки без присмотра.

Напомним, в прямом эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ перессорились "эксперты". Один из них выдвинул претензию к Владимиру Соловьеву – пропагандисту №1 в России. Последний закричал, что гость "имеет наглость обвинять его во лжи". После этого ведущий попросил оппонента "забыть о его существовании" и покинуть студию, пригрозив судом.

Читайте также: