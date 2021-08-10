В России погибли 11 пациентов на аппаратах ИВЛ из-за прорыва трубы с кислородом в больнице

В России погибли 11 пациентов на аппаратах ИВЛ из-за прорыва трубы с кислородом в больнице

Временную нехватку кислорода, которая возникла из-за аварии, пережили только двое пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких.

В российском городе Владикавказе погибли 11 пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, находящихся на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Как сообщили на официальном сайте правительства Северной Осетии, причиной их смерти стал временный сбой в подаче кислорода из-за прорыва трубы.

"Фактически произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей. Сейчас идут работы по устранению проблемы", — заявил и.о. главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

По данным местного Минздрава, в реанимации больницы в момент аварии находился 71 пациент, 13 из которых были подключены к аппаратам ИВЛ.

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Поломка кислородной системы произошла в понедельник, 9 августа, около 18.00. Из-за прорыва трубы пациентов пришлось подключить к резервным баллонов. По словам заместителя главного врача Ляны Гутиевой, буквально за час до аварии в больнице собирались запустить вторую, резервную линию подачи кислорода.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По словам главы республики, правоохранители начали проверку информации о возможных нарушениях в монтаже и эксплуатации кислородной системы.

Напомним, ранее под российским Таганрогом произошла авария во время работ на очистных сооружениях канализации. Погибло более 10 человек.

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